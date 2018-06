Massale gevangenisuitbraak in Nigeria

In Nigeria zijn bijna 220 gevangenen ontsnapt tijdens een gevangenisuitbraak. Een klein deel is later weer opgepakt.

Volgens Nigeriaanse media bestormden gewapende mannen het complex in de stad Minna, waarna een vuurgevecht uitbrak met de bewakers. Een cipier kwam daarbij om het leven.

De meeste ontsnapte gevangenen zijn nog voortvluchtig. "Van de 219 mensen die ontsnapten, zijn er 30 weer gepakt", zegt een woordvoerder van de lokale politie.

Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor de aanval. De autoriteiten in Nigeria hebben een onderzoek aangekondigd.