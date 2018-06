Man die Starbucks groot maakte zwaait af

Bestuursvoorzitter en voormalig-topman Howard Schultz vertrekt bij Starbucks. Hij werkte meer dan dertig jaar bij de koffieketen, waarvan in de periodes 1986-2000 en 2008-2017 als CEO.

Onder leiding van Schultz groeide Starbucks uit van een kleine lokale keten naar een multinational met meer dan 28.000 vestigingen. Vorig jaar trad hij al terug als topman, om zich te kunnen richten op innovatie en sociale projecten.

Schultz stapt per 26 juni helemaal op. Daarna krijgt hij de titel "emeritus-bestuursvoorzitter", die Starbucks speciaal voor hem in het leven heeft geroepen.

Het is nog onduidelijk wat de 64-jarige Schultz gaat doen na zijn vertrek. De komende tijd gaat hij zich op zijn toekomst beramen. Schultz is in ieder geval van plan ooit een boek te schrijven over het Amerikaanse koffiebedrijf.