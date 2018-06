Vroeg werk van Van Gogh levert 7 miljoen op

Een vroeg werk van Vincent van Gogh heeft bij een veiling in Parijs ruim 7 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om Nettenboetsters in de duinen uit 1882.

Op het olieverfschilderij, papier op paneel, zijn vrouwen te zien die op een bewolkte dag op het land werken. Van Gogh schilderde het in zijn Haagse periode.

Van Gogh Museum

Het werk leverde veel meer op dan gedacht. Vooraf werd de waarde geschat op 3 tot 5 miljoen euro, iets dat kenners al rijkelijk veel vonden.

Nettenboetsters in de duinen hing de afgelopen jaren in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat had het tijdelijk in bruikleen van een verzamelaar, die het nu heeft verkocht.

De koper komt uit Noord-Amerika.