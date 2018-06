Studenten Utrecht willen universiteitsbibliotheken voor zichzelf

De universiteitsbibliotheken op de Uithof en de Drift in Utrecht moeten elke jaar vier periodes worden gereserveerd voor studenten van de Universiteit Utrecht. Dat bepleit de universiteitsraad. Er wordt veel geklaagd over een tekort aan studieplaatsen. Door zo'n maatregel zou, denkt de U-raad - tot veertig procent van de bezette studieplekken vrijkomen.

"Rond tentamentijd is het stressen", zegt studente Nederlands Nikki, terwijl ze wacht tot de glazen deuren van de studieruimte aan de Drift opengaan. Ze heeft rode wangen van het fietsen. "Ja, je moet op tijd zijn om een goede plek te kunnen bemachtigen."

Drie Dwaze Dagen

Het is nog geen 8.00 uur, maar de toegangsruimte loopt al vol. "Er zijn meer studenten dan plekken", zegt Nikki bij RTV Utrecht. "Rond tien voor acht staat de rij meestal tot de trap. Dan wordt iedereen gespannen en als de bewakers de deuren openen gaat het hier net als bij de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf."

In totaal telt de universiteit zo'n 6.000 studieplekken en de plaatsen in de bibliotheken zijn daarvan het populairst. De UU zag het aantal bibliotheekbezoekers tussen 2012 en 2017 stijgen van 1,4 miljoen tot 1,8 miljoen per jaar. Om de groei op te vangen is het aantal studieplaatsen uitgebreid tot 1500. Ook zijn de openingstijden verruimd. Toch is er vooral in de tentamenperiode voor veel studenten geen plek.

Handdoekjesbeleid

Volgens Nikki nemen steeds meer mensen snel een plekje in, zoals dat bij hotelzwembaden gebeurt. "Je ziet het vooral op de populaire leerplekken tussen de boekenkasten waar je rustig alleen kunt zitten. Studenten komen 's ochtends aan, hangen hun jas over de stoel en dan zie je ze een of twee uur niet meer terug."

De U-raad, een medezeggenschapsorgaan van medewerkers en studenten van de universiteit, wil dat de universiteit rond de vier tentamenperiodes controleert wie er binnenkomt door naar een collegekaart te vragen. Zo kan de UU eigen studenten voorrang geven.

Middelbare scholen

Uit een gebruikersonderzoek waarvan de uitkomsten binnenkort worden gepubliceerd, blijkt volgens de U-raad dat veertig procent van de bezoekers niet aan de universiteit is verbonden. Het zijn leerlingen van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten, mbo'ers en middelbare scholieren.

Het universiteitsbestuur noemt in een reactie de openstelling voor externe bezoekers een 'groot goed', maar zegt ook dat de verhoudingen in balans moeten blijven. Als de resultaten van het gebruikersonderzoek bekend worden, presenteert de universiteit de oplossingen die ze zelf in gedachten heeft.

Nieuw is de discussie over de toegankelijkheid van de bibliotheken niet. Ook in 2014 riep de U-raad op om alleen UU-studenten toe te laten tot de UB's tijdens tentamenperiodes. Toen werden geen maatregelen genomen.