Facebook verwijdert foto van twee blote mannen van PvdA Groningen

De PvdA Groningen had het bericht op Facebook geplaatst naar aanleiding van de discussie in Noord-Nederland over de mogelijkheid om je gratis te laten testen op soa's. Volgens de PvdA bezuinigt de GGD op het aantal gratis tests, de GGD ontkent dat.

Bloemhoff: "Het bericht was zomaar ineens weg. We hebben opheldering gevraagd bij Facebook, maar die niet gekregen. We denken dat het bericht als ongepast is gemeld."

SuitSupply

Het stelt Bloemhoff teleur, zegt ze bij RTV Noord: "Ik dacht dat we behoorlijk ver waren met de homo-emancipatie, maar kennelijk is dat niet zo. Laatst was er natuurlijk een felle discussie over de SuitSupply-reclames met twee mannen, maar dat Facebook zulke berichten verwijdert; dat had ik niet verwacht."

Bloemhoff heeft de afbeelding opnieuw geplaatst, nu in een bericht over het weghalen van het vorige bericht. Facebook heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op de kwestie.