President Filipijnen veroorzaakt rel door zoen op mond

Dutertes aanhangers vinden juist dat zaak wordt opgeblazen en zien niks kwaads in zijn gedrag op het podium.

De Filipijnse president ligt vaker onder vuur vanwege zijn seksistische gedrag en opmerkingen. Tijdens zijn verkiezingscampagne twee jaar geleden sprak hij over een Australische missionaris, een vrouw die in 1989 werd verkracht en vermoord in de stad Davao, waar Duterte toen burgemeester was. "Ik was boos dat ze verkracht werd" zei hij. "Maar ze was zo mooi, de burgemeester had eerst aan bod moeten komen. Zonde!"

Eerder dit jaar zei hij tegen militairen dat ze vrouwelijke communistische opstandelingen in hun vagina moeten schieten.

Maar hoewel er dus veel gedoe is over dit soort uitspraken, blijft Duterte bij zijn aanhang onverminderd populair.