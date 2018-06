Rutte morst koffie en ruimt het op, onder gejuich van schoonmakers

"Heb je zo'n emmertje?", vraagt een dweilende Mark Rutte. Hij heeft zojuist zijn bekertje koffie laten vallen bij binnenkomst van het coalitieberaad in Den Haag. Hij ruimt het zelf op en dat trekt bekijks van een groep schoonmakers.

Ze juichen en klappen voor de actie van de premier. "Rutte weet gewoon heel goed wanneer de camera aanstaat en wanneer niet. En dan gaat-ie ook all the way", zegt politiek verslaggever Ireen Oostveen.

Ze was erbij toen het gebeurde en filmde het: