Geen knoopjes, maar wel luchtiger: het nieuwe militaire uniform

Een andere belangrijke klacht ging over schoenen, maar die zijn vooralsnog hetzelfde. "Daar kijken we nog naar", zegt Bauer. "Uiteindelijk moet iedereen iets kunnen kiezen wat hij of zij prettig vindt."

Ook hoe het uniform eruit ziet, is volgens kapitein Michiel belangrijk. "Natuurlijk moet je je goed voelen in je pak, het uiterlijk is daarbij ook belangrijk. Een trotse militair is naar mijn mening ook een betere militair."