Denemarken wil hek bouwen aan Duitse grens - tegen zwijnen

Denemarken wil langs de hele grens met Duitsland een hek bouwen. Anders dan in sommige andere Europese landen niet om migranten tegen te houden, maar uit angst voor wilde zwijnen. Die kunnen drager zijn van het virus dat Afrikaanse varkenspest veroorzaakt, een besmettelijke ziekte die sinds 2007 vanuit Afrika, via Rusland en Oekraïne, naar Oost-Europa oprukt.

Varkensvlees is een belangrijk exportproduct voor Denemarken, waarmee veel geld (in 2016 zo'n 4 miljard euro) en banen zijn gemoeid. Hoewel de Afrikaanse varkenspest nog niet in Denemarken of Duitsland is opgedoken, willen de Denen dus het zekere voor het onzekere nemen.