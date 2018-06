Eneco schrapt 250 banen

Bij Eneco verdwijnen 250 banen. De maatregel maakt deel uit van de reorganisatieplannen van het energiebedrijf. De totale reorganisatie moet een besparing opleveren van zo'n 100 miljoen euro.

Bij Eneco werken op dit moment zo'n 3000 mensen. Het grootste deel van het banenverlies gaat via natuurlijk verloop en tijdelijke contracten die niet worden verlengd, maar ook gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, zegt de onderneming.

"We willen onze klanten op de best mogelijke manier blijven bedienen en onze digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarom wijzigen wij de organisatiestructuur en zetten wij in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten", zegt Eneco.

Nieuwe topman

Eneco is op dit moment in handen van 53 gemeenten. Die hebben aangegeven dat ze graag af willen van hun belang in de energieleverancier. De verwachting is dat het bedrijf zal worden verkocht of naar de beurs gaat.

Vorige maand werd bekend dat Ruud Sondag is benoemd tot de nieuwe topman van Eneco. Hij volgt op 1 september Jeroen de Haas op, die sinds 2007 de leiding had.