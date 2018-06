Moordenaar VS heeft het voorzien op juridisch personeel

In drie dagen tijd zijn er in de Amerikaanse staat Arizona zeker vier mensen uit het juridische veld vermoord. Eén dader wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op twee juridisch medewerkers en een forensisch psychiater. Er wordt nog onderzocht of de dood van een hypnotherapeut ook met de zaak te maken heeft.

Donderdag werd forensisch psychiater Steven Pitt doodgeschoten in zijn kantoor in de stad Scottsdale. De 59-jarige Pitt had in het verleden geadviseerd bij enkele prominente moordzaken, zoals de dood van kindmodelletje JonBennet Ramsey en de Baseline Killer, een seriemoordenaar die in 2006 werd opgepakt in Phoenix.

Volgens getuigen ging er een felle woordenwisseling aan de moord vooraf. Op basis van de verklaringen kon de politie een signalement van de dader verspreiden.