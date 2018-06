Gemeenten willen alleen een vuurwerkverbod als het landelijk is

Als er al een vuurwerkverbod komt, dan moet dat landelijk ingevoerd worden en in het hele land gelden. Alleen dan is het effectief, schrijven de gemeenten in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In de coalitie ligt een plan op tafel om gemeenten de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen of er binnen de gemeentegrenzen een algeheel verbod komt op vuurpijlen en rotjes. Nu kunnen ze alleen vuurwerkvrije zones aanwijzen.

De koepelorganisatie van de gemeenten, de VNG, vindt dat voorstel niet effectief. Het zou tot een ongewenst waterbedeffect leiden, omdat er dan in de ene gemeente wel vuurwerk afgestoken mag worden en in de andere niet.

Voldoende mankracht

VNG-directeur Kriens schrijft aan Ollongren dat er binnen de gemeenten verschillend wordt gedacht over de aanpak van vuurwerkoverlast. Vooral de grote steden steunen een landelijk vuurwerkverbod.

Ze volgen daarmee de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Vorig jaar concludeerde die dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is. Vooral vuurpijlen en knalvuurwerk maken het gevaarlijk.

Kleinere gemeenten hebben over het algemeen minder problemen met vuurwerk en zien weinig in een verbod. Zij wijzen erop dat het ook nauwelijks te handhaven is. De VNG hamert in de brief aan Ollongren dan ook op voldoende mankracht om overtreders aan te pakken.

Ook de coalitie is verdeeld over de kwestie. Minister Grapperhaus van Justitie wilde in april al met een reactie komen op het advies van de OVV, maar dat werd steeds uitgesteld. Zijn partij, het CDA, en ook de ChristenUnie zijn voorstanders van een vuurwerkverbod, maar vinden de VVD op hun weg.