Dagboek gevonden op vloerplanken Frans kasteel, vol met overspel en moord

In het dagboek van 72 delen maakte de toen 38-jarige Joachim Martin melding van moord op verschillende buitenechtelijke baby's in het kasteel. Zo staat op een van de planken: "In 1868 liep ik rond middernacht langs een van de stallen. Ik hoorde gekreun. Het was de minnares van een van mijn vrienden en ze was aan het bevallen."

Volgens de BBC kreeg de vrouw in totaal zes kinderen, van wie er vier werden begraven in de stal. Haar minnaar, een oude vriend van de timmerman, zou de kinderen hebben gedood en zou later ook geprobeerd hebben om de vrouw van Joachim Martin te verleiden.

"Hij heeft meerdere keren geprobeerd om mijn huwelijk te verknallen", schrijft Martin. "Het enige wat ik moet doen is in de richting van de stallen te wijzen en ze belanden allemaal in de cel. Maar, nee, hij is een vriend uit mijn jeugd. Ik doe het niet."

In zijn berichten spreekt Joachim Martin ook enkele malen zijn voor hem onbekende lezer aan. "Mijn verhaal is kort, oprecht en eerlijk, omdat naast jou niemand anders mijn teksten zal lezen."