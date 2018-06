'Veiligheidsproblemen in gevangenis Alphen a/d Rijn door hoog ziekteverzuim'

Het aantal zieke cipiers in de gevangenis in Alphen aan den Rijn is zo hoog dat bewaarders zich onveilig voelen. Omroep West schrijft dat 10 procent van het personeel vorig jaar ziek thuis zat. Vakbonden klagen over onveilige situaties.

In de gevangenis in Alphen werken in totaal zo'n 600 mensen. Volgens bewaarders zijn er soms wel 60 zieken per dag. Het gevangenispersoneel vindt de werkdruk te hoog. "Veel ervaren personeel houdt het voor gezien en zoekt een andere baan. De gaten worden gevuld met extern ingehuurde, onervaren beveiligers", aldus een van de cipiers.

Justitievakbond Juvox maakt zich zorgen over de inzet van ingehuurde beveiligers. "Ze worden niet periodiek gescreend. Je weet niet wat je binnenhaalt", zegt voorzitter Marcel Smit. Ook bewaarders zijn niet blij met het inhuren van tijdelijke krachten. "Als ik 's ochtends binnenkom dan is het afwachten met wie ik aan het werk ga. Regelmatig is het iemand van beveiligingsbedrijf G4S met wie ik over de afdeling loop. Zij zijn niet getraind in de omgang met gedetineerden. En dat is levensgevaarlijk", zegt een van de cipiers.

Achter de balie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat beveiligers worden ingehuurd, maar volgens een woordvoerder werken zij bijvoorbeeld achter de balie en hebben zij geen dagelijks contact met gevangenen.

In de gevangenis van Alphen waren vorig jaar verschillende incidenten. In juli werd een gevangenispsychologe door een gedetineerde aangevallen met stuk glas. Hij probeerde haar te wurgen en haar keel door te snijden. In januari kwam er een anonieme melding binnen dat het personeel zou worden beschoten met een kalasjnikov.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er het afgelopen jaar verschillende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Zo zijn roosters aangepast en probeert de gevangenis meer personeel aan te nemen. Volgens een woordvoerder is er vorige maand een wervingsdag geweest. Meer dan 100 kandidaten hebben zich gemeld voor een baan bij de gevangenis.