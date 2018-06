Nabestaanden model Ivana Smit loven 50.000 dollar uit

Nabestaanden van Ivana Smit loven een beloning uit van 50.000 dollar voor de tip die leidt tot de aanhouding van degene die verantwoordelijk is voor de dood van het 18-jarige model. Advocaat S├ębas Diekstra maakt dat bekend namens de familie.

Het fotomodel overleed begin december na een val van een balkon op de twintigste verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar.

De Maleisische overheid zei dat het een ongeluk was, maar aan die lezing werd getwijfeld, omdat het letsel volgens een Nederlandse patholoog niet paste bij het verhaal van de Maleisische autoriteiten. 1Limburg schrijft dat de familie ervan overtuigd is dat de val van het model geen ongeluk was.

Drugs

Op het lichaam van Smit is letsel gevonden wat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er drugs in haar lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek. Of er een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk.