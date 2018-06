Hardrijders en hondenpoep grootste ergernissen

In woonwijken ergeren mensen zich het meest aan hardrijders, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Op plek twee staat hondenpoep.

Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, antwoordt bijna 30 procent van de ondervraagden 'te hard rijden'. Voor 18 procent krijgt hondenpoep de hoogste prioriteit en 15 procent wil het liefst dat parkeerproblemen als eerste worden aangepakt.

'Plattelandsoverlast'

Vooral buiten de stad storen mensen zich aan hardrijders en hondenpoep. "Plattelandsoverlast" noemt het CBS het daarom. In de grote steden vinden mensen het vaak belangrijker dat er gauw iets gedaan wordt aan rommel op straat en parkeerproblemen.

Zo wil bijvoorbeeld in Emmen 34 procent van de ondervraagden dat de overheid als eerste hardrijders aanpakt, tegenover 12 procent in Amsterdam. Rommel op straat is bij 27 procent van de Amsterdammers ergernis nummer 1, terwijl dat in de gemeente Westland maar bij 4 procent van de geïnterviewden een groot punt is.

Ergeren per leeftijd

Gekeken naar de leeftijden per ergernis, is hondenpoep in de buurt iets waar 65-plussers zich vaak aan storen. Bij mensen tussen de 45 en 65 is te hard rijden een grote bron van irritatie. De ergernis over parkeerproblemen is het grootst bij 25 tot 45 jaar.

Waar we ons volgens het CBS in woonwijken amper aan ergeren, zijn bekladding, dronken mensen, lastigvallen op straat en hinder van horecagelegenheden. Minder dan 1 procent van de ondervraagden noemt die dingen als zaken die snel moeten worden aangepakt.