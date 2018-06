Anti-immigratiepartij op winst in Slovenië, maar regeren wordt lastig

In Slovenië heeft een anti-immigratiepartij de verkiezingen gewonnen. De rechtse Sloveense Democratische Partij (SDS) leidt met 25 procent na telling van drie kwart van de stemmen. De leider van de partij, voormalig premier Janez Jansa, geldt als een bondgenoot van de Hongaarse premier Orbán.

De kans dat de SDS ook gaat regeren, is volgens analisten klein. Veel partijen willen niet met Jansa samenwerken, vooral vanwege de harde koers op het thema immigranten. Ook Jansa heeft de verwachting uitgesproken dat het vinden van coalitiepartijen moeilijk zal worden.

'Slovenen eerst'

De SDS is tegen de verdeling van vluchtelingen binnen de EU. Jansa wil van Slovenië een land maken "dat het welzijn en de veiligheid van Slovenen op de eerste plaats zet".

De centrumlinkse LMS-partij volgt op ruime afstand (12 procent), maar politiek leider Marjan Sarec verwacht dat zijn partij het initiatief krijgt, aangezien samenwerking met de SDS voor de meeste partijen problematisch ligt.

Mislukt spoorproject

In maart werden nieuwe verkiezingen afgekondigd nadat de centrum-linkse premier Miro Cerar was opgestapt. Dat was enkele weken voordat zijn termijn erop zat. Cerar vertrok nadat het Hooggerechtshof had geoordeeld dat een referendum over de aanleg van een peperdure spoorlijn ongeldig was; de regering was uitgesproken voorstander van het prestigieuze project.

Aan de verkiezingen deden zo'n 25 partijen mee. Er waren 1,7 miljoen stemgerechtigden.