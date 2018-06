Ambassadeur VS in Duitsland wil conservatieve stromingen in Europa helpen

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland wil conservatieve leiders in Europa ondersteunen. "Ik wil mij absoluut sterk maken voor andere conservatieve leiders in Europa", zei ambassadeur Richard Grenell in een interview met Breitbart London.

"Ik denk dat er een voedingsbodem is voor conservatief beleid door het falende beleid van links", zei Grenell. "Daar is geen twijfel over en voor mij persoonlijk is het een spannende tijd. Ik kijk naar het landschap en we hebben veel werk te verzetten, maar ik denk dat de verkiezing van Donald Trump ertoe heeft geleid dat mensen zeggen dat ze niet kunnen toelaten dat de politieke elite voorafgaand aan de verkiezingen bepaalt wie mee mag doen of wie wint."

Het is ongebruikelijk dat een ambassadeur zich zo expliciet uitlaat over politieke aangelegenheden van andere landen. Over het algemeen uitten diplomaten zich neutraal.