IJsbeer met honger breekt in bij hotel Spitsbergen

In het hotel waren op het moment van de 'inval' negen gasten en vijf medewerkers. Er zou niemand in gevaar zijn geweest.

Volgens de krant Svalbord Posten werd het dier betrapt door een van de medewerkers van het hotel. Zij moest 's ochtends rond 07.00 uur eten en drinken uit een voorraadruimte van het hotel halen. Het eerste dat ze zag, was dat de deur van de ruimte kapot was. "Dat vond ik vervelend, want de deur was laatst vervangen omdat een andere ijsbeer die had gesloopt."

Toen ze in de proviandruimte kwam, viel haar op dat sommige dingen anders waren dan anders. "Er waren zakken met etensresten kapot. Toen ik geluiden hoorde, realiseerde ik mij dat de beer er nog was." Bang was ze toen trouwens niet, zegt ze.

Het dier zou zich niet alleen hebben vergrepen aan etensresten. Ook een pak chocolade moest eraan geloven. De ijsbeer wilde vluchten toen een helikopter met daarin de de gouverneur van Spitsbergen naderde, maar dat ging niet zomaar: hij kwam er niet meer uit zoals hij ook ín de voorraadruimte was gekomen en moest door een bovenraam klimmen.