Politie 'deelt uit' en brengt zwerfafval terug naar jongeren

Jongeren in Nieuwpoort in Zuid-Holland hebben van de politie vanochtend een cadeautje gekregen in hun tuin en op hun voorruit: zwerfafval, dat ze eerder die nacht zelf hadden laten liggen.

Volgens de agenten blinkt de lokale hangjeugd uit "in het achterlaten van hun afval op straat". Ook deze nacht was het weer raak. De jongeren hadden blijkbaar zin gehad in een Happy Meal van McDonalds. Het afval werd niet in de prullenbak gegooid, maar op straat.

Snoodaard

De agenten vonden vanochtend de 'oogst' van vannacht, raapten het op en brachten het gevonden afval terug naar de jongeren, die volgens de politie onderdeel zijn van "de harde kern". "Helaas voor ons als politie lastig, zeker in de duisternis, om vast te stellen welke snoodaard wat weggooit."

De 'harde kern' werd daarom verrast: een achtergebleven jongere, die sliep in de auto, kreeg bijvoorbeeld wat troep onder de ruitenwissers. De rest werd volgens de agenten "keurig" verspreid in de voortuinen van enkele jongeren die eerder die nacht waren gezien. "Wellicht valt het kwartje dus vroeg of laat." Niet alle jongeren kregen rommel in hun tuin. Maar, zo waarschuwen de agenten: "de volgende keer zijn jullie aan de beurt".

Standbeeld

De rommel wordt normaal gesproken op maandagochtend opgeruimd door een bejaarde buurtbewoner. Die verdient volgens de agenten een standbeeld.