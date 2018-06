Festivals willen afvalvrij zijn, maar krijg de bezoeker maar eens mee

Dit is het laatste jaar van de samenwerking tussen de festivals. Maar de ambitie is nog niet verminderd. "We willen nog een stap verder", vertelt Laura van de Voort. "We willen naar circulaire festivals." Dat betekent dat afval grondstof wordt die steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. DGTL wil in 2020 het eerste afvalvrije, circulaire festival zijn.

Festivaltentjes als festivaltent

Amsterdam Open Air is daar ook al mee bezig: voedselresten en biologisch afbreekbare bordjes worden gecomposteerd. Het compost wordt gebruikt in een moestuin bij een boerderij in de buurt. Urine wordt opgeslagen en gefilterd zodat nutriënten ook weer gebruikt kunnen worden als meststof voor de tuin. Tentjes die achtergelaten worden op de campings worden gebruikt om festivaltenten voor volgend jaar mee te maken.

Maar er valt er nog wat te winnen op het gebied van water en energie. Van de Voort: "Want die enorme dieselslurpende aggregaten in een natuurgebied kunnen echt niet meer."