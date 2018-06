Agent maakt salto, verliest wapen, omstander geraakt door kogel

De politie in Denver is een onderzoek gestart naar een opmerkelijke schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad. Een man raakte daar gewond aan zijn been door een kogel van een FBI-agent die in zijn vrije tijd een avondje uit was.

Op de dansvloer verliest de dansende agent zijn wapen bij het maken van een salto. Zijn pistool valt op de grond en gaat per ongeluk af als hij het wapen snel wil oppakken.

Op onderstaande beelden is het incident te zien: