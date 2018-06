Grootste protesten in Jordanië in jaren

In Jordanië is voor de derde achtereenvolgende avond gedemonstreerd tegen een belastinghervorming en prijsverhogingen. In de hoofdstad Amman en een aantal provinciesteden gingen duizenden mensen de straat op. Het zijn de grootste demonstraties in Jordanië in jaren.

De politie zette in Amman traangas in en wierp wegversperringen op om de massa's in bedwang te houden. Ook vanuit andere steden komen berichten over confrontaties tussen betogers en de politie. In de zuidelijke stad Maan zouden demonstranten autobanden in brand hebben gestoken.

Verschillende vakbonden riepen afgelopen week op tot een algemene staking. Sindsdien zijn er elke avond protesten geweest.

Belastingwet

De betogers verzetten zich tegen een belastinghervorming die de steun heeft van het IMF. Volgens de betogers zal de belastinghervorming het leven duurder maken en zowel de middenklassen als de armen in Jordanië raken.

Ze roepen koning Abdullah op premier Mulki te ontslaan. Mulki zei gisteren dat hij zijn plannen doorzet.

De koning besloot vrijdag een verhoging van de brandstofprijzen uit te stellen. Maar de demonstranten zijn vooral boos over de belastingwet, die volgens de regering nodig is om de belastingontduiking tegen te gaan, de schulden van het land te verlagen en de dure publieke voorzieningen te betalen.

Broodsubsidies

De Jordaanse staatsschuld is opgelopen tot 37 miljard dollar, wat bijna even hoog is als het nationaal inkomen. Slechts vier procent van de bevolking betaalt inkomstenbelasting.

De belastingwet moet nog worden goedgekeurd door het parlement, waar een meerderheid van de parlementsleden wijzigingen eist.

Eerder dit jaar werd de btw al verhoogd en werden subsidies op brood afgeschaft.

Volgens koning Abdullah zijn de hervormingen nodig omdat Jordanië door de conflicten in de buurlanden Syrië en Irak financieel aan de rand van de afgrond staat. Jordanië is een belangrijke westerse bondgenoot en een van de weinige Arabische landen waar het de laatste jaren rustig bleef.