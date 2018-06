Groningen twijfelt over rol NAM bij versterking woningen aardbevingsgebied

In Groningen zijn twijfels over de rol van de NAM bij het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Aanleiding is een gespreksverslag tussen het ministerie van Economische Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen en het gasconcern in handen van RTV Noord.

In het verslag van afgelopen maandag staat dat de NAM een inventarisatie en rangorde maakt van de meest risicovolle gebouwen. Daarbij baseert het bedrijf zich op een eigen risicobeeld dat een van de pijlers moet zijn van het versterkingsplan.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken zei vrijdag nog dat de NAM geen plek aan tafel heeft bij het versterkingsplan voor woningen. Hij wil dat wettelijk vast laten leggen, net als bij de schadeafhandeling.

Voordeel voor de NAM

De lokale bestuurders in het aardbevingsgebied vrezen dat de cijfers in het voordeel van de NAM worden gerekend. Ook is het rekenmodel gebaseerd op statistieken in plaats van op de werkelijke situatie in het gebied.

Een woordvoerder van Wiebes benadrukt dat hij de NAM uit de versterking wil hebben, maar de Groningse bestuurders zijn niet overtuigd. Zij eisen dat Wiebes nog voor het gas-debat van donderdag naar Groningen komt om te praten.