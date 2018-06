Geplaagde berggorilla krabbelt op, aantal groeit tot boven 1000

Goed nieuws over berggorilla's. Het aantal dieren in het wild is gestegen tot boven de duizend, maakten de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Uganda bekend.

De berggorilla is een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. De mensaap leeft in de bossen in het vulkanische Virungamassief, in Centraal-Afrika. Door burgeroorlogen en andere conflicten in de regio en stropers hebben de dieren het al decennialang zwaar.

De laatste jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld om de berggorilla's te helpen, zoals de invoering van gewapende parkwachten, dierenartsenposten en de inperking van toerisme. Ook zijn er speciale teams op pad die vallen van stropers ontmantelen. De vallen zijn bedoeld voor antilopes, maar ze kunnen de gorilla's doden of verwonden.