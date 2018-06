Schoenmaat 68 en 2,46 meter: langste mannen ter wereld ontmoeten elkaar

Als ze alleen door de stad lopen kijken er al genoeg mensen om, maar gisteren hebben ze met zijn twaalven zeker de aandacht getrokken: de twaalf langste mannen ter wereld hebben elkaar ontmoet in Parijs. "Het is zo fijn om eindelijk eens horizontaal iemand aan te kunnen kijken. Normaal moet ik altijd naar beneden kijken tijdens gesprekken", vertelt Brahim Takioullah.

De langste man in het gezelschap was 2,46 meter. De man met de grootste voeten had schuiten in maat 68. Samen liepen de mannen een rondje door het centrum van Parijs, onder meer over de Champs-Elysées. Daar wilden veel mensen met ze op de foto.