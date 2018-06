Kilowatts gaan kerosine vervangen, elektrisch vliegen komt eraan

Het ministerie van Infrastructuur wil elektrisch vliegen onder de aandacht gaan brengen van het brede publiek met een reeks ludieke evenementen. Het eerste is op 4 juli in Leeuwarden: een Tesla neemt het dan op tegen een Pipistrel, een elektrisch vliegtuigje van Sloveense makelij. Later in de maand staan 'elektrische vluchten' vanuit Holwerd naar de Waddeneilanden gepland.

Op het vliegveld van Hilversum wordt volgend jaar voor het eerst les gegeven in een elektrisch vliegtuig, eveneens in een Pipistrel. Ook Siemens heeft al een luchtwaardig elektrisch toestel gebouwd, maar dat heeft nog geen toestemming om in Nederland te vliegen.