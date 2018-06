Denk wil fuseren met islamitische partij Nida

De politieke partij Denk wil in Rotterdam samengaan met de islamitische partij Nida. In een open brief roept Denk leden en sympathisanten van Nida op om zich bij de Nida-partijtop uit te spreken voor een fusie.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart waren er ook gesprekken over een samengang, maar toen hield de leiding van Nida de boot af. Nieuwkomer Denk kwam met vier zetels in de gemeenteraad van Rotterdam, Nida hield er twee.

"Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen voorbij en is het tijd om vooruit te kijken", schrijven de Denk-leiders Kuzu, Azarkan en Öztürk nu op de partijsite. Ze zeggen de afgelopen tijd veel leden en kiezers van Nida te hebben gesproken. Daaruit zou zijn gebleken dat samen optrekken de beste optie is.

Vuist

"Wij willen de leden van Nida en de sympathisanten van Nida dan ook vragen om aan hun bestuur en hun top van de partij duidelijk te maken dat een fusie met Denk ervoor zal zorgen dat we de krachten kunnen bundelen om een vuist te maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan", schrijft de Denk-leiding.

Kuzu, Azarkan en Öztürk spreken in de open brief alleen over Rotterdam. Nida heeft ook in Den Haag een raadszetel, maar in die stad is Denk niet actief.