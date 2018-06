Slecht mobiel bereik in nieuwbouwhuizen: buiten op een bankje bellen

Sommige bewoners die naar een nieuwbouwhuis zijn verhuisd, komen er al snel achter: mobiel bellen in huis lukt opeens niet meer. De oorzaak? Huizen worden tegenwoordig zo goed geïsoleerd, met dikke betonnen muren en driedubbele ramen, dat het mobiele signaal niet meer tot binnen doordringt.

Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom, woont zelf in een nieuwbouwwoning: "Mijn mobiele bereik in huis is redelijk, maar ook bij mij doet hij het af en toe niet." De vaste telefoonlijn houdt Spijkerman daarom in ere.

Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Consumenten zijn inmiddels zo gewend geraakt aan het mobiele bellen, dat ze afscheid namen van hun vaste lijn. Totdat ze naar een nieuwbouwhuis verhuisden. Zoals Willem Enklaar uit Zeist. "Sindsdien hebben we eigenlijk alleen bereik aan de voorkant, rechts in de hoek. Wat wij hebben gedaan is weer een vaste telefoonlijn aanschaffen. En dat heeft ook voordelen. Het leuke van een vaste lijn is: als die belt kan iedereen opnemen. Zo leren de kinderen ook hoe dat moet, de telefoon opnemen."

'Geen oplossing'

Zijn overbuurman Leo Mooij ervaart alleen maar nadelen aan het slechte mobiele bereik. "Ik werk veel thuis en dan is het heel erg lastig als je niet mobiel bereikbaar bent. Het betekent dat ik buiten op een bankje moet bellen. Mijn provider Telfort heeft me gezegd dat er geen oplossing is."

Ook KPN en T-Mobile hebben op dit moment nog geen oplossing voor hun klanten. Volgens Stijn Wesselink van KPN is zijn bedrijf wel bezig met een pilot om bellen via wifi mogelijk te maken. "Wij denken dat we dat in de tweede helft van 2018 stapsgewijs kunnen aanbieden aan onze klanten."

'Klanten tevreden'

T-Mobile is dat ook aan het testen, maar woordvoerder Richard Marijs kan nog niet zeggen wanneer de klanten daarvan kunnen profiteren. "Wij willen dat de kwaliteit goed genoeg is voordat we het gaan aanbieden. En zover zijn we nog niet."

Tele2 en Vodafone bieden het mobiel bellen over wifi al wel aan. "Onze klanten laten weten er tevreden mee te zijn", zegt Richard Mes van Vodafone. "Het maakt overigens wel uit hoe krachtig het netwerk in huis is. Als de wifi niet zo sterk is, gaat het bellen over wifi ook minder goed."