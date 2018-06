Jongens redden ree van verdrinkingsdood, 'ik dacht ik zwem ernaartoe'

Op deze video is te zien hoe de omstanders naar het dier toe zwemmen en hem insluiten. Een van hen pakt de vermoeide ree beet en tilt hem uit het water. En zo kwam het gelukkig allemaal weer goed.

Rowan Snippe is een van de redders. "Mijn moeder zei: er zwemt een reetje in het water. Toen dacht ik: ik spring er wel in en dan zwem ik er wel naartoe. En zo hebben we hem uiteindelijk uit het water gehaald." Snippe zelf blijft er nuchter onder. "Het water was gelukkig niet koud. Lekker water."