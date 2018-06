Nabestaanden verbijsterd over 4 dollar schadevergoeding

Een jury in Florida heeft de familie van een zwarte man die werd doodgeschoten door de politie, een schadevergoeding toegekend van 4 dollar. Dat is omgerekend 3,43 euro.

Het slachtoffer, Gregory Vaughn Hill jr., woonde met zijn verloofde en drie kinderen in Fort Pierce. In januari 2014 klaagden de buren over harde muziek en kwam de politie aan de deur.

Hill zou snel de garage hebben dichtgedaan. Een witte politieman schoot drie keer door de dichte deur. Hill, die binnen stond, werd getroffen in zijn hoofd en in zijn buik. Hij was dronken en had een ongeladen pistool bij zich.

Eigen schuld

In de rechtszaak eiste de familie honderdduizenden dollars schadevergoeding. De jury kwam echter tot de conclusie dat de politie niets verkeerd had gedaan. Hill was dronken, zijn dood was voor 99 procent zijn eigen schuld.

Omdat de politie toch een zekere rol had gespeeld, kende de jury vier dollar schadevergoeding toe. Ieder kind een dollar, en een dollar voor de begrafenis.

Volgens de advocaat van de familie is de kans groot dat er van de vier dollar in de praktijk maar vier cent over blijft. De jury heeft immers gezegd dat de politie voor slechts 1 procent iets te verwijten valt. In het uiteindelijke vonnis zal de rechter die vier cent helemaal schrappen, verwacht de advocaat. Hij wil een nieuwe rechtszaak.

Hartverscheurend

De verloofde van het slachtoffer noemt de uitspraak in The New York Times "hartverscheurend. " Ze zegt dat ze nog heel veel vragen heeft.