Nieuwe regering in Italië beëdigd, EU bekijkt het met argusogen

Italië gaat voor het eigenbelang

Nog een sleutelrol in Italië is het ministerschap van Financiën en Economie. Op die plek komt niet de eurosceptische Paolo Savona, die de eerste keus was van de coalitiepartners. Zijn standpunt voor afschaffing van de euro als Italiaanse munt ging de Italiaanse president te ver, waardoor de hele coalitievorming begin deze week op het punt van knappen kwam te staan. Dus komt Savona op een andere, minder invloedrijke post: Europese Zaken.

De iets gematigder Giovanni Tria komt op Financiën. Hij wil niet uit de euro stappen, maar heeft scherpe kritiek op de concurrentiepositie van Duitsland binnen Europa. Tria wil dus de Europese begrotingsregels drastisch hervormen.

De vraag is wat Europa gaat merken van de populistische wind uit Rome. NOS-correspondent Mustafa Marghadi in Italië noemt twee redenen waarom de EU hoofdpijn gaat krijgen. "Als Europa straks de sancties tegen Rusland probeert te verlengen, gaat Italië er dwars voor liggen. Beide coalitiepartijen hebben laten weten dat de sancties opgeheven moeten worden. Een unaniem standpunt is nodig, maar dat kan Europa op zijn buik schrijven. Daarnaast wil de nieuwe regering enorm veel uitgeven waardoor de Europese norm voor het begrotingstekort, drie procent van het bruto nationaal product, ver wordt overschreden. Dat betekent een groeiend begrotingstekort en nog meer druk vanuit Italië om de euroregels aan te passen. Italië gaat nadrukkelijk voor het eigenbelang."

Zenuwachtige markten en speculatie

Volgens econoom Paul de Grauwe van de London School of Economics is nog niet duidelijk hoe radicaal de nieuwe regering haar plannen gaat doorvoeren, maar met zulke eurosceptici in de ministersploeg kan de situatie snel instabiel worden. "De zenuwachtigheid in de obligatiemarkten blijft bestaan waardoor er speculatieve bewegingen kunnen ontstaan. Mensen interpreteren uitspraken van ministers waardoor markten heel volatiel worden."

Toch biedt de huidige onzekerheid kansen om Italië op langere termijn te helpen, vindt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit Tilburg. "Het feit dat deze partijen de helft van de stemmen hebben gekregen, is een uitdrukking van ongenoegen in een land waar de economie nauwelijks groeit, jongeren wegtrekken en er te weinig wordt hervormd. Europa zal in dialoog moeten gaan met Italië."