Leeuwen, tijgers, beer en jaguar ontsnapt uit Duitse dierentuin

In een dierentuin in Lünebach in Duitsland zijn roofdieren ontsnapt. Het gaat om een beer, twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar. Omwonenden hebben het dringende advies gekregen om binnen te blijven.

Door het noodweer in de afgelopen week, stroomden delen van de Eifel Zoo onder water. Daardoor raakte het hek beschadigd en was het voor de dieren mogelijk om te ontsnappen. Er is nog een grote zoekactie gaande.

De politie vraagt iedereen die de dieren ziet, dat meteen te melden. De ontsnapte beer zou al zijn doodgeschoten.

Deze video geeft een goed beeld van de overstromingen in Lünebach: