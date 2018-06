Minister Wiebes: vertrek Alders komt op ongelukkig moment

'Moeilijke boodschappen'

De minister van Economische Zaken, die ook over de gaswinning in Groningen gaat, zegt het besluit van Alders wel te snappen. Hij zegt dat de coördinator sinds 2015 vaak met Groningers "in zaaltjes" heeft gezeten "om heel moeilijke boodschappen te verkopen", en dan zou hij nu opnieuw moeten vertellen dat het nog even duurt voordat het advies over de versterking van huizen klaar is.

Hij wijst erop dat het recente besluit van het kabinet om de gaskraan helemaal dicht te draaien ook invloed heeft op de versterkingsoperatie en dat hij daarom eerst het rapport wil afwachten. "Die veiligheidsoperatie gaat natuurlijk wel gewoon door", zegt hij. "Maar daar had ik Alders graag nog even bij gehad."

Of er een nieuwe Nationaal Coördinator Groningen komt, weet Wiebes nog niet. Hij is daarover in overleg met bestuurders in de regio. "Er moet in elk geval leiding en sturing komen op die organisatie, dat zijn we met elkaar eens."