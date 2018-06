Militairen poseren met baby van overleden collega

In augustus vorig jaar belde Britt Harris haar man in Afghanistan op om te vertellen dat ze zwanger was. "Christopher werd emotioneel en vertelde het aan al zijn vrienden op de basis", zegt ze tegen CNN. Nog geen week later stierf hij samen met een collega bij een bomaanslag.

Gedurende de zwangerschap kreeg Britt veel steun van de collega's van Christopher. Zo speelden ze in oktober al een belangrijke rol bij het onthullen van het geslacht van de baby: