'Voor 1 liter Coca-Cola is geen 2 liter water nodig, maar 70'

Een fles Coca-Cola kost veel meer water dan het bedrijf naar buiten toe communiceert. Dat blijkt uit een onderzoek van technologiewebsite The Verge.

Coca-Cola claimt zo'n 2 liter water nodig te hebben om 1 liter cola te fabriceren, maar laat daarbij het water voor de productie van grondstoffen buiten beschouwing. Als dat wel wordt meegenomen, kost 1 liter in Nederland gemaakte Coca-Cola maar liefst 70 liter water, of 35 liter per halve liter.

Coca-Cola maakte zelf in 2011 al melding van de 35 liter in een duurzaamheidsrapport, maar schermt sindsdien op zijn websites met veel lagere cijfers. "In 2020 moet 1 liter van onze frisdrank kunnen worden gemaakt met slechts 1,2 liter water. Ambitieus, maar Coca-Cola wil dan ook een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaam watermanagement", schrijft het bedrijf bijvoorbeeld op zijn Nederlandse website.

'Misleidend'

De 35 liter is afkomstig uit het onderzoek van Arjen Hoekstra, hoogleraar watermanagement aan de Universiteit Twente. Hij berekende in 2008 in opdracht van Coca-Cola het waterverbruik van de zoete drankjes. Dat Coca-Cola nu geen ruchtbaarheid geeft aan het grote watergebruik in de keten van het bedrijf, vindt Hoekstra misleidend.

Het draait allemaal om wat je wel, en wat je niet vertelt, zegt hij tegen de NOS. De 2 liter die Coca-Cola communiceert, klopt namelijk óók: "Coca-Cola zei in 2010 2,43 liter water nodig te hebben om 1 liter cola te maken, en dat is correct. Een deel gaat in het flesje en de rest is nodig voor het productieproces. Dat deel maken ze schoon en wordt opnieuw gebruikt of teruggepompt."