Wie zetten net als Babtsjenko hun eigen dood in scène en waarom?

Soms, zoals in het geval van Babtsjenko, is het de bedoeling om een tijdelijke illusie te creëren. Neem bijvoorbeeld ook Friedrich Gulda, een bekende uit de wereld van jazz- en klassieke muziek. Hij ensceneerde zijn dood om korte tijd later weer op te duiken tijdens een concert. Het ultieme verrassingseffect, zal hij gedacht hebben. Maar volgens bekenden wilde hij vooral weten wat voor overlijdensberichten over hem zouden verschijnen.

Anderen, zoals Imran Khawaja, willen hun identiteit voorgoed verborgen houden en door het leven gaan als een ander. Khawaja, een jihadist uit het Verenigd Koninkrijk die naar Syrië ging, wilde weer naar huis. Hij verzon een heldhaftige martelaarsdood en verspreidde het verhaal via Facebook. Zijn plan faalde jammerlijk en hij werd bij terugkeer in Engeland gearresteerd. Daarmee viel zijn heldhaftige imago ook meteen in duigen.