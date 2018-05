Kabinet wil tientallen commando's naar Afghanistan sturen

Het kabinet is dicht bij uitbreiding van de militaire missie in Afghanistan. Volgens Haagse bronnen wil het kabinet 30 tot 40 commando's en mariniers naar het noorden van het land sturen.

De uitbreiding moet op 1 januari beginnen en het is de bedoeling dat de Nederlanders vanuit Mazar-e-Sharif meehelpen bij het opleiden van Afghaanse speciale eenheden. De coalitie wil hiermee tegemoetkomen aan een verzoek van de NAVO en de Verenigde Staten.

Gevoelig

Nederland doet nu al met 100 militairen mee aan de NAVO-missie 'Resolute Support' in Afghanistan. Die heeft als doel het veiligheidsapparaat in het land verder op te bouwen. De Nederlanders trainen militairen en politieagenten.

Het is nog niet duidelijk wanneer het kabinet de knoop over de uitbreiding doorhakt. Het besluit ligt gevoelig, omdat aan het uitzenden van militairen altijd risico's zijn verbonden, en het trainen van speciale eenheden gaat verder dan het opleiden van 'gewone' militairen.

Verder maakt met name de ChristenUnie zich zorgen over de gevolgen van het besluit voor de missie in Irak. Nederland kan er in Irak aan bijdragen dat mensen die op de vlucht zijn voor IS naar huis kunnen terugkeren.

Draagvlak

De discussie binnen de coalitie gaat ook over het tempo van het besluit. Volgens een deel moet niet te veel haast worden gemaakt: juist bij missies met risico's is het belangrijk dat er veel draagvlak is in de Kamer en is er meer tijd nodig om dat te organiseren, wordt gezegd.

Het is gebruikelijk dat bij buitenlandse missies ook de oppositie wordt geïnformeerd en naar verluidt is dat nog niet gebeurd.

NAVO-top

Anderen benadrukken juist dat het in het belang van het kabinet is als Nederland de NAVO en de Verenigde Staten snel kan melden dat de missie in Afghanistan wordt uitgebreid. Nederland staat onder grote druk van de NAVO en de Verenigde Staten om meer geld aan Defensie te besteden en om aan meer missies mee te doen.

Volgende week is er een NAVO-bijeenkomst van ministers van Defensie en op 11 en 12 juli een NAVO-top, met onder anderen premier Rutte.