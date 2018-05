Gewonde bij ammoniak-lek op industrieterrein Chemelot

Bij een melaminefabriek op industrieterrein Chemelot bij Geleen is ammoniak gelekt. Een werknemer is naar het ziekenhuis gebracht; een aantal anderen heeft ademhalingsproblemen.

De brandweer heeft een zogeheten waterscherm opgezet om verspreiding van de ammoniak tegen te gaan, schrijft 1Limburg. Chemelot schrijft op Twitter dat het werkt: in de directe omgeving is geen ammoniak meer waargenomen.

Het bedrijf waar de ammoniak ontsnapte was na ruim een uur weer stabiel in bedrijf. De brandweer blijft uit voorzorg nog een tijdje in de buurt.

Het is niet voor het eerst dat ammoniak uit een fabriek op Chemelot lekt. Eind vorig jaar werd een aantal straten in de nabijgelegen Geleense wijk Lindenheuvel afgezet. Gisteren rukte de brandweer nog uit voor een waterlek op het chemische industrieterrein.