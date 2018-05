'Accountants doen nog altijd te weinig tegen fraude'

Accountants hebben nog altijd niet genoeg hervormingen doorgevoerd in hun vak. Er wordt nog altijd te weinig gedaan aan de controle van fraude. Dat concludeert de Monitoring Commissie Accountancy, die het veranderproces van de sector nauwlettend in de gaten houdt.

De sector ligt sinds 2014 onder een vergrootglas na een flink aantal misstanden en soms zelfs gevallen van fraude. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vonden de accountants commerciële belangen vaak belangrijker.

Zelfregulering

Naar aanleiding van de kritiek stelde de sector 53 maatregelen op om de problemen aan te pakken. Zo moesten werknemers van accountantskantoren worden bijgeschoold en werden de beloningen onder de loep genomen. Vooral de vier grootste accountantskantoren hebben veel veranderingen doorgevoerd, maar het is nog niet genoeg.

De commissie stelt nu dat er vier jaar na dato wel verbeteringen te zien zijn. Maar deze leiden nog niet tot de gewenste resultaten. "Een aantal accountants heeft zeker stappen gezet, maar dat gaat vooral over hun eigen maatregelen. Ze moeten nog steeds veel doen. De sector kan alleen echt duurzaam veranderen als ze de echte problemen aanpakken", zegt Ada van der Veer, voorzitter van de commissie.

Fraude

Een van de problemen die de sector beter moet oppakken is fraude. De afgelopen jaren raakten onder andere EY, met de VimpelCom-fraude, en KPMG in opspraak. Ook de commissie stelt vast dat commerciële belangen soms zwaarder wegen dan de controle op fraude. Daarnaast bieden accountants soms scherpe prijzen aan om grote klanten te winnen. "Het budget is dan te krap om de kwaliteit van de controles te garanderen", zegt Van der Veer.

Hoewel de sector zelf denkt flink vooruitgang te hebben geboekt, geeft de commissie de laatste waarschuwing. "Volgend jaar zijn we vijf jaar verder. Als ze dan geen vooruitgang hebben geboekt, dan hebben ze een groot probleem. Het geduld van de samenleving raakt op", waarschuwt Van der Veer. Volgens de commissie kan het er uiteindelijk zelfs toe leiden dat de overheid dan ingrijpt.