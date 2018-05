Loog je over je leeftijd? Dan pakt Twitter je nu terug

Twitter heeft van een onbekend aantal gebruikers het account geblokkeerd nadat was gebleken dat ze deze hadden geregistreerd toen ze nog geen 13 jaar waren. De accounts worden binnenkort verwijderd.

De maatregel lijkt een gevolg te zijn van strengere eisen op dit vlak in de nieuwe Europese privacywet, die in Nederland de AVG heet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om Twitter te mogen gebruiken moet je dertien jaar of ouder zijn. Gebruikers die jonger zijn, hebben volgens Twitter de keuze om hun geboortedatum niet op te geven. Ze kunnen er ook voor kiezen om te liegen. Als je bij het aanmaken van een account zegt dat je nog geen dertien bent, mag je het platform alleen gebruiken na toestemming van je ouders.

Leeftijd aangepast

Het lijkt erop dat de geblokkeerde gebruikers hun leeftijd hadden aangepast of alsnog toegevoegd. Twitter ging vervolgens tot verwijdering over toen bleek dat de gebruikers hun account hadden geregistreerd toen ze ze nog geen dertien waren.

In een verklaring tegen techsite Motherboard zegt Twitter geen onderscheid te kunnen maken tussen tweets die zijn verstuurd vóór iemands dertiende verjaardag en erna. Gebruikers die hierdoor getroffen zijn, kunnen overigens een nieuw account aanmaken.

'Niet in privacywet'

Het is echter onduidelijk waarom Twitter heeft besloten om nu de accounts te blokkeren of zelfs te verwijderen. "Dat staat niet beschreven in de privacywet", zegt privacyadvocaat Menno Weij. "Ik ben heel benieuwd waar Twitter zich op baseert."

Het sociale netwerk is niet het enige bedrijf dat strenger is gaan toezien op de leeftijdsgrens met het ingaan van de nieuwe wetgeving. Al eerder kregen gebruikers op Instagram de vraag om hun geboortedatum op te geven, moesten Whatsappers bevestigen dat ze 16 jaar of ouder zijn en wil Outlook, van Microsoft, van de ouders een kopie van het legitimatiebewijs of een overboeking via een creditcard om te controleren of ze wel echt toestemming geven.

Opvallend is wel dat Twitter kiest voor de grens van 13, terwijl andere techbedrijven 16 jaar aanhouden. Dat verschil komt doordat de Europese wet lidstaten de ruimte laat te kiezen tussen 13 en 16 jaar.

De NOS heeft Twitter om een reactie gevraagd.