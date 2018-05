VN-alarm over Libische stad Derna: hevige gevechten en geen water

Het geweld in de Libische stad Derna heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De stad wordt bestookt met luchtaanvallen, woonwijken worden beschoten door artillerie en er zijn grondgevechten gaande. Dat schrijft het VN-agentschap voor Humanitaire Zaken (OCHA) in een verslag.

In Derna wonen zo'n 125.000 mensen. Zij zijn grotendeels verstoken van water, voedsel en medicijnen. De electriciteits- en watervoorziening van de stad ligt plat.

Hoewel Libië al sinds de afzetting van dictator Kadhafi in 2011 wordt geteisterd door geweld tussen strijdende milities en afgescheiden leger-afdelingen, noemt de VN de huidige situatie in Derna "ongekend".

Omsingeld

De oostelijke stad wordt al sinds juli vorig jaar omsingeld door het Libische Nationale Leger (LNA) onder leiding van generaal Khalifa Haftar. De LNA heeft ongeveer alle grote steden in het oosten onder controle, op Derna na, en strijdt tegen de internationaal erkende regering van Libië die zetelt in het westen van het land.

Volgens de VN claimt de LNA nu ook grip te krijgen op Derna. Dat leger vecht tegen plaatselijke milities, waarvan sommigen met een islamistische signatuur, en zegt dat het de stad bevrijdt van terroristen. Volgens critici is hun 'strijd tegen terreur' slechts een dekmantel voor een beoogde machtsuitbreiding. De LNA wordt vanuit de lucht geholpen door Egypte.

Verkiezingen

Dinsdag nog spraken sleutelfiguren in de Libische strijd de wens uit om verkiezingen te houden in december. Zowel premier Fayez Seraj en Haftar van de LNA hebben hierover gesproken op een conferentie in Parijs.

De vraag is of de twee het eens worden over de voorwaarden. Zo wil de regering eerst nieuwe wetten vaststellen die de macht van het leger inperken. Ook veiligheid is een probleem van deze verkiezingen.