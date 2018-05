Hoosbuien: ravage in Tilburgse school en bomen op het spoor bij Hilversum

In het dak van een Odulphuslyceum in Tilburg is de bliksem ingeslagen. Volgens Omroep Brabant is er in een van de lokalen een enorme ravage ontstaan.

"We zagen bliksem en hoorden een enorme knal. Daarna hoorden we gegil van mensen die klas uitliepen", vertelt Sebas Krijgsman, leerling van de school. Hij zat een klaslokaal verderop toen de bliksem insloeg. "In het lokaal zat een brugklas, die leerlingen renden naar buiten." Geen van de leerlingen raakte gewond. De docente werd wel geraakt, maar is ongedeerd.

Daarna zijn alle klaslokalen op de bovenste verdiepingen ontruimd, legt Sebas uit. "Alle mensen van die klassen zijn naar de aula gegaan." De kinderen die in het lokaal zaten zijn eerst naar een ander lokaal gegaan en hebben daar gepraat over de situatie. "Die leerlingen zijn nu allemaal naar huis gestuurd."

Meer problemen

In Delft is het stadskantoor ontruimd vanwege wateroverlast, meldt de gemeente.