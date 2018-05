Eerste druk 'Wealth of Nations' van Adam Smith ontdekt in Tweede Kamer

In de bibliotheek van de Tweede Kamer is de eerste druk ontdekt van The Wealth of Nations van de Schotse wetenschapper Adam Smith. Smith wordt algemeen gezien als de grondlegger van de moderne economie en The Wealth of Nations uit 1776 geldt als zijn belangrijkste werk.

Kamervoorzitter Arib, die de ontdekking bekendmaakte, sprak van een zeer uitzonderlijke vondst. Behalve het boek van Smith zijn er nog meer topstukken boven water gekomen. De afgelopen maanden is in de 'Handelingenkamer' (de bibliotheek) en op zolders een begin gemaakt met een systematisch onderzoek van de boekencollectie in de Tweede Kamer.

Onbetaalbaar

Boekhistoricus Alsemgeest, die het onderzoek heeft gedaan, zei dat hij 200 exemplaren heeft gevonden van boeken die nergens anders voorkomen dan in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om boeken die een heel goed beeld geven van de parlementaire geschiedenis. Onder de gevonden werken zijn pamfletten en jaarrekeningen. Vaak zijn ze fraai ingebonden.

De eerste druk van The Wealth of Nations is volgens Alsemgeest niet heel zeldzaam, maar het boek geldt als "de heilige graal onder Amerikaanse verzamelaars" en is daardoor "onbetaalbaar". Het stond gewoon in een kast, achter Das Kapital van Karl Marx.