Barbie met bomgordel en schunnige teksten in powerpoints taallessen

Asielzoekerskinderen in Emmen hebben tijdens een taalles bizarre plaatjes gezien. In een powerpointpresentatie in de les was een barbiepop te zien met een bomgordel. Bovendien was een van de dia's met verkeersborden bewerkt, waardoor er schunnige teksten onder de borden stonden. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk.

Het incident gebeurde bij het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen, waar mensen uit oorlogslanden als Eritrea en Syriƫ les krijgen. Een leerkracht zegt in het Dagblad van het Noorden geschokt te zijn. "Het is absurd. Vooral kinderen uit de bovenbouw zijn heel erg geschrokken."

De presentatie werd vertoond tijdens het programma Mondeling Nederlands, afkomstig van de CED-Groep uit Rotterdam. "Wij hebben bij deze methode nooit powerpoints gemaakt", zegt uitgeefster Liesbeth Delgijer. "We stellen veel informatie en illustratiemateriaal ter beschikking voor de lessen en daarvan kan je een presentatie maken, als je wilt. Wellicht is die presentatie gemaakt door een leerkracht en is die weer door een 'grappenmaker' aangepast. Want geen enkele leerkracht maakt dit zo, denk ik."

Volgens het Dagblad van het Noorden zijn er nog steeds powerpoints met de plaatjes in omloop.