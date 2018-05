Eikenprocessierups is er vroeg bij en daarom gevaarlijker dan anders

Jeukende rode bultjes, kriebelende keel en opgezwollen ogen. Misschien heb jij dit jaar al last gehad van de eikenprocessierups. De beestjes ontwikkelen zich dit jaar namelijk sneller dan voorgaande jaren, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups na eigen observaties.

Door de warmte verplaatsen de beestjes zich sneller. Ze vervellen eerder en gaan op zoek naar koelere plekken. Dat maakt de kans groter dat mensen in contact komen met de brandharen die de rups loslaat.

"Normaal blijven ze overdag rustig in hun nestje onder de grond of in de boom, nu verspreiden ze zich meer", zegt Arnold van Vliet van het kenniscentrum. "Ook bewegen ze meer in de nestjes, waardoor ze meer brandharen verliezen. Al met al heb je daarom dus meer kans om in aanraking te komen met deze haartjes."

Vooral niet krabben

Veel gemeentes zijn ook overdonderd door de plotselinge aanwezigheid van de rups. Zij hebben onder meer de taak om de rups te bestrijden rond scholen. "Je ziet veel berichten dat gemeenten nu al meer meldingen hebben binnengekregen dan vorig jaar. Bij mij in de buurt heb ik vorige week een melding gemaakt van een eikenprocessierupsnest bij een school en dat zit er nu nog steeds."

Van Vliet raadt aan vooral niet te krabben en jezelf af te spoelen met koel water, als je in aanraking gekomen bent met de haren van het beestje. In sommige gevallen leidt contact tot koorts of zelfs overgeven, maar de klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Als je last hebt van benauwdheid of oogklachten, kun je beter wel de dokter opzoeken.