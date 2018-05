Grote bedrijven: CO2 woon-werkverkeer en zakenreizen halveren voor 2030

De maatregelen die zo'n veertig grote bedrijven nemen om het zakelijk reizen te verduurzamen zijn effectief genoeg om de CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit te halveren. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau CE Delft.

Onder meer de Nederlandse Spoorwegen, Eneco en Arcadis proberen twaalf jaar lang ieder jaar een halve megaton CO2 te besparen. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot door aardgas van bijna 175.000 huishoudens. De uitstoot op het gebied van woon-werkverkeer en zakenreizen is dan in 2030 gehalveerd.