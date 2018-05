'Amerikaanse importheffingen voor de EU komen er'

Voor ons land staan vele miljoenen per jaar op het spel. Na Duitsland is Nederland binnen de EU de tweede staalexporteur naar de VS. Vorig jaar werd voor 570 miljoen euro staal uitgevoerd naar Amerika.

Daarnaast wordt een deel van de export naar Duitsland bij onze oosterburen bewerkt voor de Amerikaanse markt. Samen met het bewerkte Duitse staal verdient Nederland 280 miljoen euro aan de uitvoer van staal naar de VS.