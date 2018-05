Gewonden bij aanval met mes in Duitse trein, dader doodgeschoten

In een trein bij de Duitse stad Flensburg heeft een man ingestoken op passagiers. Er zijn twee gewonden, van wie een agente van 22. Zij slaagde erin de dader dood te schieten met haar dienstwapen.

De agente raakte lichtgewond. Het andere slachtoffer, een man, zou zwaardere verwondingen hebben.

De Duitse krant Bild meldt dat de trein was vertrokken uit Keulen en via Hamburg naar Flensburg, aan de grens met Denemarken reed. Daar begon een man volgens Bild in de coupé in te steken op een medepassagier.

Over de achtergrond van de man of het motief voor de steekpartij is nog niets bekend. Het station was vrijwel de hele avond afgezet voor onderzoek.