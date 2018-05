Wezep stond klaar voor de belevingsvlucht en toen kwam de trein

De bewoners zijn duidelijk: deze belevingsvlucht is niet representatief. "Het is een show", zegt een van de aanwezigen tijdens een Facebook-live van de NOS. "Één vliegtuig dat overkomt kun je niet vergelijken met continu overvliegende vliegtuigen."

En hij heeft nog een kritiekpunt. "Nu vliegt het toestel gewoon horizontaal, maar de verwachting is dat de toestellen hier boven Wezep gaan stijgen. Dat geeft dus meer lawaai."

Een vrouw uit Hoonhorst, een dorp waar het vliegverkeer ook overheen komt, geeft toe dat ze geen objectieve toehoorster is. "Maar dit is niet de werkelijkheid. Er wordt ons gevraagd een beleving te hebben. Beleving is een gevoel. Dit is eenmalig, op een moment dat je het ook nog verwacht. We weten allemaal dat dit een fractie is van wat de werkelijkheid kan gaan worden."

Vergelijkbaar met een trein

Tijdens de belevingsvlucht werd in Wezep bijna 60 decibel lawaai gemeten. "Dat is te vergelijken met de trein die hier regelmatig langsrijdt", zegt Hans van der Vlist van de Regiegroep Belevingsvlucht. En net als het vliegtuig overkomt, rijdt de intercity langs die een groot deel van het vliegtuiggeluid overstemt.

De belevingsvlucht is vooral bedoeld om bewoners voor te lichten en niet om het besluit over Lelystad Airport te herzien, zegt Van der Vlist. "Bewoners hebben dit met de minister afgesproken zodat ze weten hoe het klinkt als een vlucht overkomt. Vorig jaar hebben ze bij een voorlichtingsbijeenkomst een geluidsbandje laten draaien, maar toen zeiden de bewoners: daar kopen we niks voor."

Met de kritiek dat het vliegtuig minder lawaai maakt omdat er geen passagiers inzitten, is Van der Vlist het niet eens. "Dat is voor een deel gecompenseerd met extra brandstof, zodat het gewicht in de buurt komt van een vliegtuig vol met passagiers. Die afwijking is ongeveer een halve decibel, dat hoor je niet"

Grootste afwijking is 'hinderbeleving'

Volgens Van der Vlist is er wel een grotere afwijking, namelijk de hinderbeleving. "Als jij elke tien minuten lawaai over je hoofd krijgt of één keer in de twee uur, maakt dat veel uit. Als er bij jou dertig vliegtuigen per dag overvliegen, gebeurt dat dus op bepaalde tijdstippen wel vier of vijf keer per uur."

Iedereen die een melding wil maken over de belevingsvlucht kan dat tot morgenmiddag 12.00 uur doen via deze site. De resultaten worden begin juni openbaar gemaakt.